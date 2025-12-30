Milano 17:35
44.945 +1,14%
Nasdaq 18:01
25.506 -0,08%
Dow Jones 18:01
48.347 -0,24%
Londra 17:35
9.941 +0,75%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,69%

Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.168,15 punti

Parigi conclude in progresso dello 0,69%, archiviando la sessione a 8.168,15 punti.
