Milano 11:16
41.943 +0,09%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:16
9.421 -0,04%
Francoforte 11:16
24.166 -0,06%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,05% alle 10:30)

Il FTSE MIB continua gli scambi a 41.926,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,05% alle 10:30)
Milano mostra un esiguo +0,05% alle 10:30 e passa di mano a 41.926,04 punti.
Condividi
```