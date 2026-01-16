Milano 15-gen
45.850 0,00%
Nasdaq 15-gen
25.547 +0,32%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 15-gen
10.239 0,00%
Francoforte 15-gen
25.352 0,00%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Tokyo (-0,16% alle 07:20)

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 54.025,17 punti

Tokyo mostra un esiguo -0,16% alle 07:20 e passa di mano a 54.025,17 punti.
