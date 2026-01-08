Milano 13:55
45.466 -0,20%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 13:55
10.018 -0,30%
Francoforte 13:55
25.052 -0,28%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,05% alle 13:00)

Il FTSE MIB continua gli scambi a 45.537,18 punti

Milano mostra un esiguo -0,05% alle 13:00 e passa di mano a 45.537,18 punti.
