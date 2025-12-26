Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (-0,19% alle 04:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai continua gli scambi a 3.952,07 punti

Shanghai mostra un esiguo -0,19% alle 04:48 e passa di mano a 3.952,07 punti.
