Giovedì 16 Ottobre 2025, ore 11.33
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,2%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,2%)
Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.093,46 punti
In breve
,
Finanza
16 ottobre 2025 - 09.03
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un +0,2%, a quota 8.093,46 in apertura.
Argomenti trattati
Parigi
(157)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,34%
