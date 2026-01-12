Milano 11:49
45.640 -0,17%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:49
10.122 -0,03%
Francoforte 11:49
25.326 +0,25%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Parigi (-0,24%)

Il CAC40 passa di mano in avvio a 8.342,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Parigi (-0,24%)
Debole l'indice di Parigi, in calo dello 0,24%, dopo aver iniziato a 8.342,38 punti.
Condividi
```