Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:15
25.475 -0,70%
Dow Jones 18:15
49.282 +0,58%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,12%)

Il CAC40 termina gli scambi a 8.243,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,12%)
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente +0,12%, archiviando la seduta a 8.243,47 punti.
Condividi
```