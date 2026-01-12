Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:12
25.810 +0,17%
Dow Jones 20:12
49.536 +0,06%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,04%)

Il CAC40 termina gli scambi a 8.358,76 punti

Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente -0,04%, archiviando la seduta a 8.358,76 punti.
