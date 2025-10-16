Milano 11:17
41.952 +0,11%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:17
9.421 -0,04%
Francoforte 11:16
24.173 -0,03%

Cambi: euro a 1,1662 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1662 dollari alle 08:30
Euro a 1,1662 sul dollaro alle 08:30.
Condividi
```