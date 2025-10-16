Ex Ilva, comune Taranto e sindacati chiedono cambio di passo

(Teleborsa) -ndividono la necessità dinella gestione della vertenza dell'ex Ilva, con "un intervento pubblico deciso in grado di garantire la tenuta sanitaria, occupazionale e impiantistica del sito siderurgico di Taranto". È quanto si legge in una nota.una transizione industriale reale, basata sulla decarbonizzazione del sito di Taranto e sul pieno rispetto dei diritti costituzionali al lavoro e alla salute - si legge nel comunicato di comune di Taranto, Fim, Fiom e Uilm Taranto unitamente a Cgil, Cisl e Uil e le rispettive categorie dell'appalto e indotto siderurgico -occorre dare centralità assoluta alla realizzazione del processo di decarbonizzazione, definendo tempi certi e risorse adeguate, in un quadro di nuova autorizzazione ambientale che sancisca l'abbandono programmato del ciclo integrale a carbone"Comune e organizzazioni sindacali ritengonoper garantire la tutela occupazionale piena, nel rispetto delle salvaguardie dell'accordo del 6 settembre 2018; misure straordinarie per i lavoratori di Adi in AS, Ilva in AS e dell'appalto,comprese le possibilità di prepensionamento e incentivi all'esodo volontario; formazione e riqualificazione professionale per accompagnare la transizione; screening sanitari periodici per tutti i lavoratori, come già sollecitato dalla commissione sanità regionale; valorizzazione e tutela dei lavoratori dell'indotto, con l'introduzione di una clausola sociale che garantisca il loro impiego nei nuovi impianti e attività".Sindacati e istituzioni locali aggiungono che "la transizione ecologica e industriale di Taranto non può essere più rinviata. È una responsabilità collettiva verso i lavoratori, le famiglie e le future generazioni. Il tempo dei proclami è finito: servono scelte, atti e certezze". L'amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm concordano, a valle dell'incontro del 28 ottobre a Palazzo Chigi, sulla costituzione di un gruppo di lavoro congiunto