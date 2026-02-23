ex Ilva, Acciaierie d'Italia annuncia riavvio Altoforno 2

(Teleborsa) - Acciaierie d’Italia
in Amministrazione Straordinaria ha reso noto che, a conclusione delle operazioni propedeutiche iniziate il 10 febbraio 2026 presso lo stabilimento do Taranto, l’Altoforno 2 è rientrato in marcia
.
"Il riavvio dell’impianto, che assicura il recupero di un asset produttivo strategico
, - afferma una nota dell'azienda - si inserisce nelle azioni e nell’impegno dell’attività commissariale volti a garantire la continuità operativa e la salvaguardia del perimetro industriale
e occupazionale nella fase in corso".