ex Ilva, Acciaierie d'Italia annuncia riavvio Altoforno 2

(Teleborsa) - Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria ha reso noto che, a conclusione delle operazioni propedeutiche iniziate il 10 febbraio 2026 presso lo stabilimento do Taranto, l’Altoforno 2 è rientrato in marcia.

"Il riavvio dell’impianto, che assicura il recupero di un asset produttivo strategico, - afferma una nota dell'azienda - si inserisce nelle azioni e nell’impegno dell’attività commissariale volti a garantire la continuità operativa e la salvaguardia del perimetro industriale e occupazionale nella fase in corso".
