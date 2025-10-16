Milano 11:19
41.935 +0,07%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:19
9.424 -0,01%
Francoforte 11:19
24.171 -0,04%

Francoforte: sviluppi positivi per Sartorius

Rialzo per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'11,68%.
