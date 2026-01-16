Milano 13:14
45.701 -0,33%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 13:14
10.237 -0,02%
Francoforte 13:13
25.284 -0,27%

Francoforte: calo per Brenntag

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Brenntag
Retrocede il distributore tedesco di prodotti chimici, con un ribasso del 3,28%.
Condividi
```