Milano 15:00
45.671 +0,65%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:00
9.974 +0,23%
Francoforte 15:00
24.711 +0,70%

Londra: sviluppi positivi per Endeavour Mining
Rialzo per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,84%.
