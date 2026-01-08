Milano 13:57
45.459 -0,22%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 13:57
10.019 -0,29%
Francoforte 13:57
25.049 -0,29%

Francoforte: andamento rialzista per Commerzbank

Francoforte: andamento rialzista per Commerzbank
Scambia in profit la banca tedesca, che lievita dell'1,98%.
