Madrid: risultato positivo per Solaria

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,24%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Solaria
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,03%, rispetto a -1,22% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
La tendenza di breve di Solaria
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,22 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,89. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 15,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)