Madrid: risultato positivo per Solaria

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,24%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Solaria mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,03%, rispetto a -1,22% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


La tendenza di breve di Solaria è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,22 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,89. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 15,56.

