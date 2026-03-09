Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:49
24.669 +0,11%
Dow Jones 19:49
47.158 -0,72%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Madrid: Solaria scende verso 18,23 Euro

Scende sul mercato l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che soffre con un calo del 4,06%.
