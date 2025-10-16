Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 17:43
24.806 +0,24%
Dow Jones 17:43
46.259 +0,01%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

New York: andamento negativo per Travelers Company

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia di assicurazioni americana, che presenta una flessione del 2,97% sui valori precedenti.

L'andamento di Travelers Company nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico della big delle polizze assicurative segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 254,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 265,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 248,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
