Milano 9-feb
46.823 +2,06%
Nasdaq 9-feb
25.268 +0,77%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 9-feb
10.386 +0,16%
Francoforte 9-feb
25.015 +1,19%

New York: andamento negativo per 3M

Pressione sul colosso industriale, che tratta con una perdita dell'1,96%.
