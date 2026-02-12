Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 18:29
24.788 -1,64%
Dow Jones 18:29
49.528 -1,18%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

New York: andamento negativo per Amazon

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Amazon
Ribasso per il colosso dell'e-commerce, che presenta una flessione del 3,09%.
Condividi
```