New York: brusca correzione per United Airlines Holdings

(Teleborsa) - A picco la holding di compagnie aeree
, che presenta un pessimo -6,99%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'S&P-500
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo status tecnico di United Airlines Holdings
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 103,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 93,08. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 113,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)