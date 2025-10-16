Milano 17:35
New York: brusca correzione per United Airlines Holdings

New York: brusca correzione per United Airlines Holdings
(Teleborsa) - A picco la holding di compagnie aeree, che presenta un pessimo -6,99%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'S&P-500. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Lo status tecnico di United Airlines Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 103,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 93,08. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 113,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
