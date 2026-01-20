Milano 17:35
New York: brusca correzione per Norwegian Cruise Line Holdings
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la principale compagnia di navigazione, che esibisce una perdita secca del 5,95% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Norwegian Cruise Line Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 21,06 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 20,47. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 20,25.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
