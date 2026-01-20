Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 19:57
25.065 -1,82%
Dow Jones 19:57
48.554 -1,63%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

New York: brusca correzione per KLA-Tencor

Ribasso scomposto per la compagnia tecnologica americana, che esibisce una perdita secca del 4,05% sui valori precedenti.
