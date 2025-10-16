Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 20:25
24.557 -0,76%
Dow Jones 20:25
45.886 -0,79%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

New York: ingrana la marcia Snap-On Incorporated

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla Snap-On Incorporated, che passa di mano con un aumento del 4,86%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Snap-On Incorporated evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Snap-On Incorporated rispetto all'indice.


Le tendenza di medio periodo di Snap-On Incorporated si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 358,3 USD. Supporto stimato a 338,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 378,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
