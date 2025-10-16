New York: ingrana la marcia Snap-On Incorporated

(Teleborsa) - Brilla Snap-On Incorporated
, che passa di mano con un aumento del 4,86%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Snap-On Incorporated
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Snap-On Incorporated
rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Snap-On Incorporated
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 358,3 USD. Supporto stimato a 338,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 378,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)