Milano 17:35
46.473 +1,48%
Nasdaq 18:20
24.866 +0,28%
Dow Jones 18:20
49.258 -0,28%
Londra 17:35
10.687 +0,56%
Francoforte 17:35
25.261 +0,87%

New York: ingrana la marcia Palo Alto Networks

Ottima performance per il fornitore di servizi di sicurezza informatica, che scambia in rialzo del 4,46%.
