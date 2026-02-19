Milano 16:22
45.711 -1,40%
Nasdaq 16:22
24.807 -0,37%
Dow Jones 16:22
49.504 -0,32%
Londra 16:23
10.605 -0,76%
Francoforte 16:22
25.011 -1,06%

New York: ingrana la marcia Etsy

Migliori e peggiori, In breve
New York: ingrana la marcia Etsy
Ottima performance per il gestore di una piattaforma di e-commerce, che scambia in rialzo del 9,50%.
Condividi
```