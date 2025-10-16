New York: perdite consistenti per Brown & Brown

(Teleborsa) - In forte ribasso il gruppo assicurativo
, che mostra un -6,09%.
Lo scenario su base settimanale di Brown & Brown
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 91,42 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 86,56. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 84,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)