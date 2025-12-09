Milano
12:28
43.574
+0,33%
Nasdaq
8-dic
25.628
-0,25%
Dow Jones
8-dic
47.739
-0,45%
Londra
12:28
9.659
+0,14%
Francoforte
12:28
24.121
+0,31%
Martedì 9 Dicembre 2025, ore 12.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: perdite consistenti per British American Tobacco
Londra: perdite consistenti per British American Tobacco
Migliori e peggiori
,
In breve
09 dicembre 2025 - 09.50
A picco l'
azienda che produce sigarette
, che presenta un pessimo -4,75%.
Condividi
Leggi anche
Londra: scambi al rialzo per British American Tobacco
Londra: scambi in positivo per British American Tobacco
Londra: andamento sostenuto per British American Tobacco
Londra: prevalgono le vendite su British American Tobacco
Titoli e Indici
British American Tobacco P.L.C
-2,83%
Altre notizie
Londra: scambi in positivo per Anglo American
Londra: andamento rialzista per Anglo American
Londra: prevalgono le vendite su Anglo American
New York: perdite consistenti per MicroStrategy Incorporated
Madrid: perdite consistenti per Indra
Londra: andamento sostenuto per Anglo American
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto