Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 22:00
24.648 -1,93%
Dow Jones 22:01
47.886 -0,47%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

New York: perdite consistenti per ARM Holdings

New York: perdite consistenti per ARM Holdings
Pressione sulla società tech inglese che progetta chip, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,40%.
