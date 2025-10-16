Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 17:44
24.830 +0,34%
Dow Jones 17:44
46.279 +0,06%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

New York: Salesforce in rally

Grande giornata per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,14%.
