Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:24
25.009 +0,17%
Dow Jones 20:24
47.828 +0,18%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

New York: calo per Salesforce

Si muove verso il basso il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, con una flessione del 2,63%.
