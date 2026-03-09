Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:51
24.664 +0,08%
Dow Jones 19:51
47.154 -0,73%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

New York: calo per Salesforce

Migliori e peggiori, In breve
New York: calo per Salesforce
Composto ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
