Milano 11:20
41.943 +0,09%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:20
9.426 +0,01%
Francoforte 11:20
24.177 -0,02%

Oro: 4.224,42 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.224,42 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.224,42 dollari l'oncia (+0,38%) alle 08:30.
Condividi
```