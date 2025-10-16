Milano 11:21
41.967 +0,14%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:21
9.427 +0,02%
Francoforte 11:21
24.185 +0,01%

PALLADIUM del 15/10/2025

Finanza
PALLADIUM del 15/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Risultato positivo per il metallo prezioso, che lievita dello 0,72%.

Il quadro tecnico di breve periodo del palladio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.580,2. Rischio di discesa fino a 1.459,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1.700,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
