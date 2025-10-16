Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 20:27
24.519 -0,92%
Dow Jones 20:27
45.830 -0,92%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

Petrolio a 57,55 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 57,55 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 57,55 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```