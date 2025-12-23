Milano 15:37
44.635 +0,09%
Nasdaq 15:37
25.488 +0,10%
Dow Jones 15:37
48.268 -0,20%
Londra 15:38
9.879 +0,13%
Francoforte 15:37
24.327 +0,18%

Petrolio a 58 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 58 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 58 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```