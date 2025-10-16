Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 17:44
24.830 +0,34%
Dow Jones 17:44
46.279 +0,06%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

Petrolio a 58,54 dollari alle 15:40

Petrolio a 58,54 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 58,54 dollari per barile alle 15:40.
