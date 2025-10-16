Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Leonardo

(Teleborsa) - Scambia in profit la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che lievita dell'1,99%.
Lo scenario su base settimanale di Leonardo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico del contractor italiano nel settore Difesa
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 49,93 Euro con area di resistenza individuata a quota 51,95. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 48,69.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)