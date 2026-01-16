Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Leonardo

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

FTSE MIB

Leonardo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 2,38%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 60 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 58,36. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 57,32.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)