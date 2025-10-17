Milano 12:41
41.542 -1,96%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 12:41
9.323 -1,20%
Francoforte 12:41
23.773 -2,05%

Cambi: euro a 1,17 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,17 dollari alle 11:30
Euro a 1,17 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
```