Milano 13:56
44.513 -0,21%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 13:56
9.865 -0,06%
Francoforte 13:56
24.315 -0,10%

Cambi: euro a 1,1777 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1777 dollari alle 11:30
Euro a 1,1777 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
```