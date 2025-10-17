Milano 10:17
41.488 -2,09%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:17
9.286 -1,59%
Francoforte 10:17
23.750 -2,15%

Francoforte: movimento negativo per Talanx

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Talanx
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Talanx, con una flessione del 3,73%.

Lo scenario su base settimanale di Talanx rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Talanx, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 104,7 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 107,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 103,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```