Milano
14:53
45.697
+0,71%
Nasdaq
2-gen
25.206
0,00%
Dow Jones
2-gen
48.382
+0,66%
Londra
14:53
9.981
+0,30%
Francoforte
14:53
24.706
+0,68%
Lunedì 5 Gennaio 2026, ore 15.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: performance negativa per Talanx
Francoforte: performance negativa per Talanx
Migliori e peggiori
,
In breve
05 gennaio 2026 - 09.50
Si muove verso il basso
Talanx
, con una flessione del 2,32%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: calo per Talanx
Francoforte: performance negativa per Bilfinger
Francoforte: performance negativa per ThyssenKrupp
Francoforte: performance negativa per Gerresheimer
Titoli e Indici
Talanx
-1,69%
Altre notizie
Francoforte: performance negativa per Hellofresh
Francoforte: performance negativa per Nordex
Francoforte: performance negativa per Hensoldt
Francoforte: performance negativa per Hensoldt
Francoforte: performance negativa per Renk
Francoforte: performance negativa per Redcare Pharmacy N.V
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto