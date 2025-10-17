Milano 14:58
41.871 -1,19%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 14:58
9.348 -0,94%
Francoforte 14:57
23.880 -1,61%

Francoforte: scambi negativi per Nordex

Francoforte: scambi negativi per Nordex
(Teleborsa) - Retrocede Nordex, con un ribasso del 3,05%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Nordex subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Nordex, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 23,32 Euro. Primo supporto visto a 22,54. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 22,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
