Francoforte: scambi negativi per Nordex

(Teleborsa) - Retrocede Nordex
, con un ribasso del 3,05%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Nordex
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Nordex
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 23,32 Euro. Primo supporto visto a 22,54. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 22,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)