Francoforte: andamento sostenuto per Nordex

(Teleborsa) - Seduta positiva per Nordex
, che avanza bene del 3,28%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Nordex
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,93%, rispetto a -0,87% del Germany MDAX
).
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 33,13 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 32,01. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 31,31.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)