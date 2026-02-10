Milano 11:51
Francoforte: prevalgono le vendite su Nordex

(Teleborsa) - Ribasso per Nordex, che passa di mano in perdita del 4,09%.

Lo scenario su base settimanale di Nordex rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di Nordex è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 32,71 Euro e supporto a 32,03. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 33,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
