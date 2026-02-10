Francoforte: prevalgono le vendite su Nordex

(Teleborsa) - Ribasso per Nordex
, che passa di mano in perdita del 4,09%.
Lo scenario su base settimanale di Nordex
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Nordex
è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 32,71 Euro e supporto a 32,03. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 33,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)