Londra: in calo Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Polar Capital Technology Trust
, che presenta una flessione del 3,10% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Polar Capital Technology Trust
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nel breve periodo, Polar Capital Technology Trust
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 4,28 sterline e supporto a 4,185. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 4,375.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)