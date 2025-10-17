Londra: in calo Polar Capital Technology Trust

Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 3,10% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Nel breve periodo,presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 4,28 sterline e supporto a 4,185. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 4,375.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)