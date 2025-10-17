Milano 14:59
41.873 -1,18%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 14:59
9.345 -0,97%
Francoforte 14:58
23.885 -1,59%

Londra: in calo Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Polar Capital Technology Trust, che presenta una flessione del 3,10% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Polar Capital Technology Trust, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nel breve periodo, Polar Capital Technology Trust presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 4,28 sterline e supporto a 4,185. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 4,375.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
