Milano 11:38
45.017 +1,23%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:38
10.523 +0,37%
Francoforte 11:38
24.115 +1,36%

Londra: calo per Persimmon

Londra: calo per Persimmon
Sottotono il principale costruttore immobiliare britannico, che passa di mano con un calo del 2,77%.
