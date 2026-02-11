Milano 13:15
46.450 -0,75%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:15
10.434 +0,77%
Francoforte 13:15
24.965 -0,09%

St. James's Place, quotazioni in calo a Londra

Migliori e peggiori, In breve
St. James's Place, quotazioni in calo a Londra
Scende sul mercato la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che soffre con un calo del 9,14%.
Condividi
```